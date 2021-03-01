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ارتفعت أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2ر0% في 24 ساعة حتى الساعة 0656 صباح اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 6ر28 مليون حالة إصابة، وذلك بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة في الأسبوع الماضي بنسبة 2ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد للإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا بواقع 57ر3 مليون حالة، بارتفاع طفيف عن الأمس .

وسجلت ولاية أركانسو زيادة بنسبة 1% في عدد الإصابات مقارنة بأمس ليصل إجمالي الإصابات إلى 322 ألفا و415 إصابة.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى معدل للوفيات بسبب كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة بواقع 205 حالات.