سنغافورة: وزراء خارجية آسيا يجتمعون بشأن ميانمار

قال وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، اليوم الإثنين، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) سيعقدون، غدا الثلاثاء، اجتماعًا استثنائيًا، عبر الفيديو، بشأن ميانمار، بحضور ممثل عن السلطات العسكرية في البلاد.

وأضاف بالاكريشنان- خلال مناقشة برلمانية، وفقا لصحيفة (ذا سترايت تايمز) المحلية- إن اجتماعا استثنائيا لوزراء خارجية دول (الآسيان) سيُعقد، عبر الفيديو، يوم غد، حيث سيستمع الوزراء إلى ممثل السلطات العسكرية في ميانمار.

وحث وزير الخارجية السنغافوري جميع الأطراف في ميانمار على إيجاد طريقة للعودة إلى مسار التحول الديمقراطي، وقال "نعتقد أن هذا لا يمكن أن يبدأ إلا إذا تم إطلاق سراح الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة ووزيرة الخارجية أونج سان سو كي والمعتقلين السياسيين الآخرين".

وبعد مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا، أمس الأحد، إثر قيام السلطات العسكرية، التي أطاحت بحزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكم وقادته من السلطة في ميانمار قبل شهر، بقمع المحتجين في جميع أنحاء البلاد، قال بالاكريشنان "لقد أفزعنا استخدام القوة المميتة ضد المدنيين".

وأضاف "ندعو السلطات العسكرية في ميانمار إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والكف عن استخدام القوة المميتة واتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع من أجل منع المزيد من إراقة الدماء والعنف والوفيات".

كما أكد أنه رغم مبادئ (آسيان) الأساسية المتمثلة في التوافق وعدم التدخل، لا يزال بإمكان المجموعة المكونة من 10 أعضاء أن تلعب دورًا بناء في تسهيل العودة إلى الحياة الطبيعية والاستقرار في ميانمار، مضيفا "ستعمل (آسيان) أيضًا بشكل وثيق مع جميع شركائنا الخارجيين؛ لتعزيز حوار شامل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين".

وكان المجلس العسكري في ميانمار قد استولى على السلطة في البلاد، مطلع فبراير الماضي، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، واعتقل قادة البلاد المدنيين، مدعيا وقوع مخالفات أثناء الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في نوفمبر 2020 وأسفرت عن فوز الحزب الحاكم.