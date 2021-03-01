يعاني الكثيرون من مشكلة ظهور علامات الشيخوخة المبكرة في عمر صغير، حيث إن هناك العديد من الأسباب التي تعمل على تسريعها كالعوامل الوراثية، والأمراض والعوامل الخارجية، لكن هناك أيضا طرق لتجنب الشيخوخة المبكرة من الداخل أولا لينعكس على المظهر الخارجي الذي هو انعكاس للحالة الداخلية.

ونشر موقع "فابيريكيو أورموند" مجموعة من الطرق التي يمكن أن تساعد على إبطاء ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

• وضع واقٍ من الشمس كل يوم

يجب الحرص دائما على استخدام واقٍ من الشمس بشكل يومي، وذلك دون النظر إلى حالة الطقس أو الموسم، حيث يساعد ذلك على حماية البشرة نفسها من العديد من الأضرار، سواء في وجود الشمس أم لا.

• نظارة شمسية

تساعد النظارات الشمسية على حماية العين من أشعة الشمس، وكذلك الجلد الرقيق حول العين، حيث تعتبر هذه المنطقة من أول المناطق التي تظهر عليها علامات الشيخوخة.

• ارتداء القبعات والملابس الواقية من الشمس

عند الخروج في النهار يجب التأكد من ارتداء ملابس مناسبة وقبعة لحماية الرأس من الحرارة، لذلك تعتبر القبعات ذات الحواف العريضة هي دائمًا خيار جيد.

• تجنب التدخين

من المؤكد أن التدخين ضار بالصحة، لكنه يسرع أيضًا من تكسير الكولاجين، لذلك تزداد احتمالية ظهور التجاعيد مبكرًا عند التدخين.

• الغذاء الصحي

يمكن أن تؤدي اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية والشره المرضي إلى إجهاد وإتلاف الجسم بالكامل، بما في ذلك البشرة والشعر؛ لذلك يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي.

• استخدم الريتينول أو الريتينويد

يمكن أن تساعد الرتينويدات، بشرتك، على أن تبدو أصغر سنا، ويعتبر أيضا الريتينول هو شكل أضعف يباع بدون وصفة طبية للقيام بنفس الوظيفة.

• الببتيدات ومضادات الأكسدة

بالنسبة للنساء في العشرينيات من العمر، فإن أبسط مستحضرات العناية بالبشرة هي الغسيل بمنظف لطيف واستخدام مرطب في الليل، والحرص على استخدام منتجات مضادات الأكسدة في الصباح.

• التقشير

يمكن أن يساعد التقشير الخفيف أو العلاج بالليزر على التخلص من أضرار الشمس أو ندبات حب الشباب.