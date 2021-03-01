ندوة تعريفية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالسعدية البحرية في دمياط

أطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وإدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام محافظة دمياط، ندوة بمقر نادى المرأة بالوحدة الصحية بقرية السعدية البحرية بمركز كفر سعد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ممثلة فى الإدارة الصحية بكفر سعد.

هذا وقد تضمنت محاور هذه الندوة التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد وكذا عرض الأهداف التى تستهدفها المبادرة لرفع كفاءة وتطوير الريف المصرى، هذا بالإضافة إلى التعريف بدور صندوق التنمية المحلية من خلال منح قروض بفائدة قدرها ٦٪.

وأوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة بدمياط، أن المجلس يعمل على إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات الأكثر احتياجًا بمركز كفر سعد مع الاعفاء التام من غرامات التأخير ضمن محاور هذه المبادرة.

مؤكدة أنه يتم تنفيذ حملات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومحو الأمية وكذا التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى انطلقت اليوم وحتى الثالث من مارس فضلًا عن التوعية بالإجراءات الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأيضًا استعراض دور المجلس فى التعريف بالشمول المالى من خلال إصدار كارت الفيزا بالتعاون مع البنوك المصرية وأهمية التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية.