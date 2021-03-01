مؤرخ: الفنان الإيطالي تيتيان ربما رسم لوحة العشاء الأخير في إحدى كنائس بريطانيا

ذكر تقرير إخباري نقلا عن استنتاج لأحد مؤرخي الفن أن اللوحة الفنية التي تم العثور عليها داخل إحدى الكنائس في بريطانيا ربما يكون قد رسمها الفنان الإيطالي تيتيان الذي يعد من أشهر الرساميين في القرن السادس عشر.



وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية اليوم الإثنين، أنه كان يعتقد بأن لوحة العشاء الأخير البالغ طولها 8ر3 أمتار قد بدأها الفنان الإيطالي بوليدورو دا كارافاجيو قبل أن يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل الرسامين تيتيان أو تينتوريتو أو أي عضو آخر من فرقتيهما داخل ورش العمل التابعة لهما.



وأشار التقرير إلى أن مؤرخ الفن رونالد موور قد عثر على اسم الرسام تيتيان منقوشا على إبريق داخل اللوحة، التي كانت مثبتة على جدران كنيسة القديس ميخائيل الكبرى في مقاطعة هيرفوردشير بغرب إنجلترا.



وكان المؤرخ موور تمكن من فحص اللوحة الفنية بعد الحصول عليها من الكنيسة، التي كانت تخضع لأعمال ترميم قبل 3 سنوات.



وقال كيث هيلتون تورفي، رئيس الكنيسة، في تصريح لـ(د.ب.أ) إنه سعيد بهذه الأخبار.



وأضاف كيث: "لم أستطع رؤية اسم الفنان تيتيان عندما نظرت إلى اللوحة طويلا ، لذلك من الواضح أن المؤرخ كان يقوم ببعض التحليلات الدقيقة للغاية".



وتابع كيث قائلا إن هذا الاستنتاج "يضيف إلى استمتاعنا وفهمنا للعشاء الأخير".



وعرضت لوحة "مادونا والطفل مع القديسين" بريشة الفنان تيتيان للبيع مقابل 88ر16 مليون دولار في مزاد بصالة عرض سوزبي بمدينة نيويورك في عام 2011.