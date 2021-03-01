جدل في تونس بشأن وصول لقاحات مضادة لكورونا لتطعيم كبار المسئولين

قال نواب في البرلمان التونسي، ال‬يوم الاثنين، إن لقاحات مضادة لفيروس كورونا وصلت لتطعيم مسؤولين كبار في الدولة، لكن رئاسة الجمهورية قالت لوكالة "رويترز" إنه لم يتم تطعيم أي شخص من الرئاسة بما فيهم الرئيس وإن ألف جرعة حصلت عليها الرئاسة وجهت للطب العسكري.

وأضاف النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي: "لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية.. تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية.. وللشعب رب يحميه". وبدوره، قال النائب ياسين العياري إن لقاحات وصلت للرئاسة.

لكن مسؤولا من الرئاسة قالا لرويترز "تحصلت الرئاسة على 1000 جرعة تلقيح هدية من الإمارات ولكن الرئيس قيس سعيد منحها كلها لمصالح الصحة العسكرية".

وأضاف: "الرئيس قيس سعيد لم ولن يقبل أن يحصل على تطعيم قبل أن يصل اللقاح للشعب التونسي.. لم يحصل على التطعيم أي شخص من الرئاسة".

ولم يعلق كل من الحكومة أو البرلمان على هذا الأمر.

وحتى الآن لم تتلق تونس أي شحنات من لقاحات كورونا وهي من البلدان القليلة التي لم تحصل عليها وسط إحباط اجتماعي واقتصادي.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس نحو 233 ألفا والمتوفين ثمانية آلاف.