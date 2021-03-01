محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة لمدينتي صدفا والغنايم

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته الميدانية بتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتي صدفا والغنايم؛ وذلك بطاقة 29 ألف م3/ يوم "مرحلة أولى"، و55 ألف م3/ يوم "مرحلة ثانية"، بتكلفة إجمالية 305 ملايين جنيه بالإضافة إلى 3.7 مليون يورو "قرض أسباني"؛ وذلك لخدمة 260 ألف نسمة.

ورافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد رئيس قطاع تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم، ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومصطفى علي نائب رئيس مركز ومدينة الغنايم، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

وبدأ المحافظ، زيارته لمحطة معالجة صرف صحي المشايعة بمركز الغنايم، بتفقد أقسام المحطة والتي تعمل بنظام المعالجة الثلاثية.

واستمع المحافظ، إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن عن تكلفة المحطة وطاقة التشغيل ومراحل التنفيذ ومكونات المشروع ثم تفقد المحافظ أقسام المحطة المختلفة، وشاهد أنظمة التشغيل والأعمال الهيدروميكانيكية في المحطة والمعمل، مشيدًا بجودة الأعمال التي تمت تمهيدًا لإجراء تجارب التشغيل للمشروع.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مشروع صرف صحي مدينتي صدفا والغنايم يتكون من 3 محطات رفع 2 بمركز صدفا ومحطة بمركز الغنايم و4 عدايات نفقية و3 عدايات بالحفر المكشوف ومحطة معالجة ثلاثية بقرية المشايعة بمركز الغنايم، على أن يتم إدراج باقي قرى المركزين ضمن المشروع في الفترة القادمة، مشددًا على سرعة نهو الأعمال.

وأشار إلى جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتذليل العقبات لتشغيل المشروعات الجاري تنفيذها وفقًا لخطة المحافظة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقفة واستكمال المشروعات القائمة والتوسع في مشروعات جديدة لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي واستهداف القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن المشروع في انتظار تجارب التشغيل خاصة مع انتهاء كافة الأعمال وشبكات الانحدار وخطوط الطرد وخط السيب النهائي بطول 5 كيلو مترات من محطة المعالجة الرئيسية إلى مصرف كوم أسفحت، ضمن المشروع المتكامل الذي يجري تنفيذه بواسطة شركة المقاولون العرب.

وأشار إلى توريد المعدات الكهروميكانيكية وتركيبها بواسطة الشركة الاسبانية "القرض الإسباني"، وفي انتظار تجارب التشغيل بمعرفة الشركة حتى يتسنى تسليم المحطة والمشروع بالكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.