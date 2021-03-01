إنبي يعود للانتصارات بفوز مثير على الاتحاد في الدوري

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حقق فريق انبي فوزا غاليا على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في اللقاء الذي استضافه ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز.

وسجل رامي صبري هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، وصل إنبي للمركز الخامس برصيد 22 نقطة، فيما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 18 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

ويواصل الاتحاد نتائجه المهزوز في بطولة الدوري ويستمر أداء الفريق المتواضع بقيادة حسام حسن، حيث خسر 4 نقاط في اخر 4 مباريات لعبهم في بطولة الدوري تعادل مع سيراميكا كيلوباترا وتلقى هزيمة من أسوان وفاز على وادي دجلة بشق الأنفس وتلقى هزيمة اليوم من إنبي.