الجيش اليمني: مقتل 35 حوثيا في معارك وقصف بمحافظة مأرب

قتل 35 عنصرا من مسلحي الحوثيين في معارك مع الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية وقصف لطيران التحالف العربي، في محافظة مأرب، شرقي البلاد.



وقال موقع سبتمبر نت "المتحدث باسم الجيش الحكومي" ،اليوم الإثنين :"إن معارك عنيفة دارت بين الجانبين، بعد أن حاولت ميليشيا الحوثي شن هجوم على مواقع الجيش في جبهة الكسارة، غربي محافظة مأرب".



ونقل الموقع عن قيادات ميدانية قولهم، إن المواجهات أسفرت "عن مصرع ما لا يقل عن 35 عنصراً من ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين، فيما لاذ من بقي منهم بالفرار".



بالتزامن، ذكر الموقع أن مدفعية الجيش دمرت مدرعة وعدداً من الدوريات التابعة للميليشيا الحوثية، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية دبابتين ومدرعة وثلاثة سيارات دوريات أخرى كانت في طريقها إلى الكسارة،" ومقتل جميع من كانوا على متنها".



من جانبها، ذكرت جماعة الحوثي، بأن طيران "العدوان"(التحالف العربي الداعم للشرعية)، شن 25 غارة جوية على مديريات صرواح ومدغل وجبل مراد والجوبه، دون أن تشير إلى وقوع خسائر.



وتشهد المحافظة معارك عنيفة منذ نحو شهر، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة في كلا الجانبين، فضلا عن نزوح أكثر من 8 آلاف شخص.