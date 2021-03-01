 السجن 3 سنوات للرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بعد إدانته بالرشوة واستغلال النفوذ - بوابة الشروق
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السجن 3 سنوات للرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بعد إدانته بالرشوة واستغلال النفوذ

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 4:19 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 4:19 م

قضت محكمة فرنسية، الإثنين، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة ثلاثة أعوام على خلفية اتهام يتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ.

ويشمل الحكم السجن لمدة عام وعامين مع إيقاف التنفيذ، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية ووسائل إعلامية فرنسية.

واُتهم ساركوزي بأنه بمساعدة مستشاره القانوني عام 2014، حاول معرفة أسرار تتعلق بتحقيقات من جيبلرت ازبرت، الذي كان في ذلك الوقت محاميا عاما في محكمة النقض، بشأن تحقيق منفصل حول تمويل الانتخابات.

وفي المقابل، يتردد أن ساركوزي قدم الدعم للمحامي لدى تقديمه لطلب لشغل منصب في موناكو.

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