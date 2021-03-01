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السودان: 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 7:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 7:48 ص

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بدون تسجيل أي وفيات، فيما تم شفاء 20 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الأحد عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 28 ألفا و351 حالة، بينها 1880 وفاة، و22 ألفا و907 أشخاص تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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