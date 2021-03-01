 السيطرة على حريق بالقرب من توسيعة الدائري بالبساتين - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق بالقرب من توسيعة الدائري بالبساتين

محمد أبو عوف
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 6:55 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 6:55 م

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق شب بالقرب من توسيعة الطريق الدائري في مجموعة من الفوم والمخلفات في شارع 306 بالبساتين.

وتلقى قوات الحماية المدنية إخطارًا يفيد، بنشوب حريق بالقرب من توسيعة الطريق الدائري في مجموعة من الفوم والمخلفات؛ ما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد الأدخنة.

تسبب الحريق في تعطل حركة المرور بصورة كبيرة علي طريق الأوتوستراد في الاتجاهين.

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق، دون امتداده للمناطق المجاورة، أو حدوث خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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