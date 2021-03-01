 بريطانيا: ليس هناك انتشار واسع النطاق للسلالة البرازيلية لكورونا في البلاد - بوابة الشروق
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بريطانيا: ليس هناك انتشار واسع النطاق للسلالة البرازيلية لكورونا في البلاد

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 9:44 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 9:44 م

قال وزير الصحة البريطاني إنه لم يكن هناك "أي انتشار مجتمعي آخر " للسلالة البرازيلية المتحورة الجديدة لفيروس كورونا شديدة العدوى على الرغم من عدم تتبع شخص مصاب بالفيروس.

وقال مات هانكوك اليوم الإثنين إن الحكومة لديها "درجة عالية من الثقة" في أن خمسا من ست حالات من السلالة الجديدة في بريطانيا ، والتي تم تأكيدها يوم أمس الأحد ، عزل الناس أنفسهم واتبعوا إرشادات الحكومة.

وأضاف "لا يوجد دليل على أن الحالة السادسة لم تتبع القواعد ... أيضًا تم هذا الاختبار السادس يومي 12 أو 13 فبراير ، أي قبل أكثر من أسبوعين ولم نشهد أي عمليات انتقال أخرى للعدوي في البيانات التي نراقبها عن كثب للغاية".

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