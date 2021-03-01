وزارة الدفاع الألمانية تسحب أمر توريد بنادق آلية من شركة هانيل

سحبت وزارة الدفاع الألمانية أمر توريد بنادق آلية جديدة للجيش الألماني من شركة هانيل التي يقع مقرها في ولاية تورينجن الألمانية.



وعلمت (د.ب.أ) أن الوزارة أخطرت مسؤولي شؤون الدفاع في البرلمان الألماني بهذا القرار اليوم الاثنين.



واستشهدت الوزارة في قراراها بإشارات محددة وردت في تقرير لخبراء نهاية العام الماضي وأفادت بارتكاب الشركة لانتهاكات تتعلق ببراءات الاختراع.



كانت هانيل فازت في عملية العطاء الذي أعلنت عنها الوزارة لشراء 120 ألف بندقية على نحو مفاجئ على المورد التقليدي شركة هيكلر آند كوخ والتي ستكون صاحبة العطاء الوحيد بعد استبعاد هانيل.