حملة مكبرة لمنع سير التوكتوك في شوارع كفر الدوار

شنت الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار، برئاسة أحمد علي مرزوق، حملة مكبرة بالتنسيق مع وحدة مرور كفر الدوار، لمواجهة "التكاتك" المخالفة، وكذلك منع سيرها بالشوارع الرئيسية بالمدينة، تسهيلاً للحركة المرورية.



وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من "التكاتك"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحرير ٢٠ مخالفة "غرامة فورية" عدم ارتداء الكمامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.



من جانبه أكد رئيس المدينة استمرار حملات منع سير "التوكتوك" بشوارع المدينة، وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين بالطرق الرئيسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.