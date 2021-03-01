شركة أمانات القابضة الإماراتية تستحوذ على مركز كمبريدج الطبي مقابل 232 مليون دولار

استحوذت شركة أمانات القابضة الإماراتية التي تستثمر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم على مركز كبمريدج للرعاية الصحية وإعادة التأهيل في الإمارات العربية المتحدة مقابل 232 مليون دولار بما يعكس تزايد الطلب على الخدمات الصحية المتخصصة في منطقة الخليج بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت شركة أمانات إنها اشترت "كمبريدج مركز الرعاية الصحية وإعادة التأهيل" في أعقاب المشاركة في مزايدة شهدت عرض استحواذ من شركة تي.في.إم كابيتال هيلثكير وهي شركة استثمار مالي تركز على الأسواق الصاعدة.

يذكر أن مركز كمبريدج متخصص في تقديم الرعاية الصحية اللاحقة للإصابات الحادة ويضم أكثر من 250 سرير في ثلاث مقار، اثنان منهما في الإمارات العربية والمتحدة والثالث في المملكة العربية السعودية، وبلغت إيراداته خلال العام الماضي 3ر75 مليون دولار وصافي أرباحه 2ر15 مليون دولار.

وتقول بلومبرج إن ارتفاع متوسط الأعمار ونسبة كبار السن في منطقة الخليج أدى إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية وأصبحت أصول هذا القطاع جاذبة للمستثمرين.

ونقلت بلومبرج عن محمد حمادي الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القول إن خدمة الرعاية الصحية وإعادة التأهيل بعد الإصابات الحادة، أظهرت أنها أكثر القطاعات الفرعية للقطاع الطبي مرونة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه بالاستحواذ على مركز كمبريدج إلى جانب الأصول الأخرى التي تمتلكها تتوقع أمانات أن تكون أكبر موفر لخدمات الرعاية وإعادة التأهيل بعد الإصابات الحادة في المنطقة.

وذكرت بلومبرج للأنباء، أنه بهذه الصفقة تكون أمانات قد استثمرت بالكامل حصيلة الطرح العام الأولي لأسهمها والتي بلغت 5ر2 مليار درهم إماراتي "6ر680 مليون دولار" في عام 2014.