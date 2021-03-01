في اعتقاد بعض الأمريكين، أصبح الأمير البريطاني هاري تشارلز، مجرد مجرم مطلوب للعدالة، أو ينتمي إلى مناصري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حتى أن هناك آخرين يقتنعون أنه مغني أو قارئ أخبار تلفزيوني أو ممثل هوليوودي!

بينما تخلى الأمير هاري عن منصبه الملكي ليصبح مثله مثل عامة البريطانيين، وذهب لبناء علامة تجارية بمليارات الدولارات كتجارة خاصة، يبدو أن البعض في أمريكا لا يعرفون من هو بالفعل.

فقد طلبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من عشرات الأشخاص في مجتمعات صغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة تحديد هوية الأمير هاري من صورة حديثة، لكنهم أخطأوا مرارا وتكرارا ولم يتعرفوا عليه على الإطلاق.

وقالت الصحفية إنه "إذا أراد هاري السير بحرية وسط أناس لن يعرفوه، فيمكنه الانتقال إلى منطقة تافت، وهي مجتمع متلاشي مساحته 10 آلاف ميل على بعد 100 ميل شمال منزله الجديد في مونتيسيتو، بكاليفورنيا!".

وقالت إحدى السيدات عند سؤالها عن الشخص الذي يظهر في الصورة: "من هذا ليس لدي فكرة!"، بينما قال مدرس على المعاش يدعى جورج بيبودي، 74 عامًا: "أعتقد أنني رأيته على ملصق مطلوب للشرطة في مكتب البريد، أو أنه أحد أبناء دونالد ترامب!!".

أيضا قالت فيكتوريا بيربور، 29 عاما، ربة منزل: "لا أعرفه أعتقد أنه لاعب كرة سلة لكن ليس لدي أي فكرة عن الفريق الذي يلعب فيه".

أيضا قالت جليندا بوندز، 56 سنة، بثقة: "إنه ممثل لكنى لا أعرف اسمه، شاهدت الكثير من الأفلام وأنا أعلم أنني رأيته".

وبعد محاولات عديدة، تمكن فيليب جونسون يبلغ من العمر 82 عامًا، من التعرّف على الأمير بشكل أفضل: "يبدو لي مألوفًا.. ترى هل هو مذيع تلفزيوني؟.. أنا أشاهد قناة فوكس نيوز طوال الوقت واعتقد أنه واحد منهم".

وبالانتقال لمنطقة أخرى، على بعد ألفي ميل في حقول الذرة في ولاية أوهايو، كان سكان لندن، وهي منطقة ريفية تضم 10000 نسمة، غير مهتمين أيضا بمعرفة هوية الأمير.

وقال مايك مايكل، 65 عامًا، صاحب متجر بقالة: "لم يأت متجري في السابق، إذا لن تكن تشتري قهوتي أو تحضر لي الدراجات لإصلاحها فأنا أميل إلى عدم الاهتمام".

وليس الكبار فقط، بل أيضا الشباب، فلم تستطع بيج جميل، الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، التعرف على وجه هاري حتى علمت أنه من بريطانيا: "هل هو الملك أم شيء من هذا القبيل أم الأمير تشارلز أو هنري؟!".

حتى دوج هوف، أحد القساوسة، الذي يبلغ 53 عامًا، لم يتمكن هو الآخر من التعرف على الأمير هاري، عندما تعرض الصورة بينما كان متوقفا في منتصف الطريق لتناول وجبة: "أعلم أنه رفيع في شيء ما أنا محتار بين كونه شخصية مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي ورجل سياسي".

وبالانتقال لولاية فلوريدا الأمريكية، التي تضم مجتمع ديلراي بيتش، البالغ قوامه 70 ألف شخص، من شريحة متنوعة من الأغنياء والفقراء والطبقة الوسطى، لم يتمكن الكثير منهم من التعرف على هاري.

نظر باريستا ريموند ستاتون، 22 عامًا، بجدية إلى الصورة وقال: "يقول عقلي هذا ممثل"، وبسؤال ريموند بيركلي، مصفف الشعر الذي يبلغ 53 عامًا، هز رأسه عندما رأى الصورة.

وقال: "إنه مألوف بالنسبة لي إنه يظهر على التلفاز، وعلى ما اعتقد متزوج أو مطلق، لا أعلم، انتظر إنه متزوج من لاعبة تنس أو ممثلة أو مغنية لست متأكدا".