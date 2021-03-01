أعلنت إمارة دبي تشكيل فريق من المتطوعين لتقديم الدعم لذوي المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويتولى الفريق تسهيل وتسريع كافة الإجراءات المتعلقة بالوفاة، إكراماً للمتوفى وتيسيراً على أهله وتخفيفاً عنهم.

ويضم الفريق 20 موظفاً وموظفة يمثلون الجهات الحكومية في دبي ، ومنها الشرطة ومحاكم دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، والنيابة العامة في دبي.

ويعنى "فريق وفيات كوفيد-19" بمهمة التنسيق بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المختصة، وكذلك متابعة تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بحالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس، ووضع آلية تضمن التواصل مع ذوي المتوفين من مختلف الجنسيات والديانات لتقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم لهم، ومعاونتهم في كافة الإجراءات الخاصة بالدفن أو بترميد الجثامين، وفقاً لديانة المتوفى.

وقال أحمد حريمل مسؤول الفريق ، في بيان اليوم الاثنين، إن رؤية الفريق تتلخص في تكريم المتوفين سواء المسلمين وغير المسلمين الذين قضوا نتيجة مضاعفات الإصابة بـ(كوفيد-19)، وتقديم يد العون لأسرهم بالمساعدة في تسهيل إجراءات تشييع جثامين ذويهم ودفنهم وفق البروتكولات المعتمدة في دبي ودولة الإمارات.

وأشار إلى أن الفريق قام بتدريب وتوفير أطقم مدربة للتعامل مع المتوفيات من النساء المصابات بفيروس كورونا في بداية الجائحة، وتدريب الطوائف غير المسلمة للحصول على دورات أمن وسلامة بالتعاون مع بلدية دبي.