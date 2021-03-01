برلماني: العراق ماض في إتمام مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج

أفاد نائب في البرلمان العراقي، بأن بلاده أوفت بالتزاماتها مع مجلس التعاون الخليجي لإتمام مشروع الربط الكهربائي المشترك للحصول على 500 ميجاوات لسد النقص الذي تعاني منه البلاد خلال الصيف المقبل.

وقال النائب صادق السليطي عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، لصحيفة "الصباح" الحكومية، الصادرة اليوم الاثنين: "إن العراق أبدى رغبة كبيرة باتمام مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج، وننتظر مد شبكة بطول 300 كيلومتر داخل الأراضي الكويتية لإيصالها إلى نقطة تسلم الطاقة في قضاء الفاو داخل الأراضي العراقية، للحصول على 500 ميجاوات خلال الصيف المقبل".

وذكر أن إيران عاودت ضخ الغاز لتشغيل عدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية العراقية إلى نحو 50%، بعد أن توقف الضخ بسبب الظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة خلال الشتاء في إيران، ما أدى لزيادة في طاقة توليد المحطات الكهربائية".

وأوضح أن "ضخ الغاز الإيراني لو بقي على هذا المستوى فسوف نستطيع تغطية الطاقة الكهربائية في الصيف المقبل".

من جانب آخر، صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار بأن بلاده تنفذ مشاريع بمليارات الدولارات؛ لإيقاف حرق الغاز المصاحب للعمليات الإنتاجية للنفط الخام جنوبي العراق بحلول عام 2024.

ونقلت الصحيفة عن الوزير العراقي قوله"إن الشركات العالمية يمكنها تحقيق طموحنا بتنفيذ مشاريع إيقاف حرق الغاز المصاحب في الحقول النفطية المنتجة؛ لتأمين وقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وتأمين حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والمكثفات الضرورية للاستهلاك الداخلي".

ويعاني قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق منذ تسعينات القرن الماضي من مشاكل في إنتاج الطاقة الكهربائية، بسبب تهالك الخطوط الإنتاجية على خلفية الحروب السابقة وما تلاها من عمليات تخريب من قبل الجماعات المسلحة وفساد مالي وإداري، بعد العام 2003 مما اضطر البلاد إلى استيراد الطاقة الكهربائية من إيران بمعدل 1200 ميجاوات، فضلا عن استيراد 25 مليون قدم مكعب من الغاز الإيراني لتشغيل المحطات الكهربائية التي تعمل بوقود الغاز عبر خط أنابيب أنشئ لهذا الغرض من إيران إلى العراق.