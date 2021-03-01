 البيت الأبيض: بايدن لا يفكر في مشاركة إمداد المكسيك بلقاحات كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 1 مارس 2021 10:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

البيت الأبيض: بايدن لا يفكر في مشاركة إمداد المكسيك بلقاحات كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 9:56 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 9:56 م

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يفكر في مشاركة جزء من إمدادات لقاحات كورونا المخصصة للولايات المتحدة، مع المكسيك.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن يفكر في الأمر، ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، قائلة "لا.. الرئيس بايدن كان واضحا بخصوص التركيز على ضمان إتاحة اللقاحات لكل أمريكي.. هذا هو محل تركيزنا.. بمجرد أن نحقق هذا الهدف، يمكننا مناقشة المزيد من الخطوات بعد ذلك".

وأوضحت ساكي أن إدارة الرئيس جو بايدن تصب تركيزها خلال المحادثات مع كندا والمكسيك على الانتعاش الاقتصادي والتأكد من أن البلدين آمنتين بما يكفي لفتح الحدود مع الولايات المتحدة.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن ذلك يأتي قبيل اجتماع بايدن مع نظيره المكسيكي لوبيز أوبرادور، عن بعد في وقت لاحق اليوم، موضحة أنه من المتوقع أن يطلب أوبرادور من بايدن مشاركة بعض إمدادات لقاح Covid-19 الأمريكية، وفقًا لما قاله مسؤول حكومي مكسيكي اطلع على خطط المحادثة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك