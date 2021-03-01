رئيس ريال مدريد السابق: لا نملك المال الكافي لضم صلاح

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صرح رامون كالديرون رئيس نادي ريال مدريد السابق، بأن النادي الملكي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وكان صلاح قد أثار التكهنات بعدما فتح الباب أمام الانتقال لريال مدريد أو برشلونة وذلك خلال تصريحات له مع صحيفة "آس" الإسبانية.

وقال كالديرون في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس":«ريال مدريد يرغب في ضم صلاح، سيكون صفقة رابحة لأي فريق في العالم».

وأضاف:«خطوة عظيمة انتقال صلاح لصفوف ريال مدريد، فهو لاعب رائع».

وأتم:«لكن أعتقد أن الريال ليس لديه القدرة المالية الكافية على التعاقد مع صلاح».

وتولى كالديرون رئاسة الريال في الفترة من 2006 إلى 2009، وحقق الملكي في عهد لقب الدوري الإسباني مرتين.