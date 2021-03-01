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بعد إغلاق دام شهرين ونصف بسبب جائحة كورونا، مسموح لمصففي الشعر في جميع أنحاء ألمانيا اعتبارا من اليوم الاثنين، إعادة فتح أبوابهم للزبائن.

واضطر مصففو الشعر لإغلاق صالوناتهم منذ 16 ديسمبر الماضي عند بدء تشديد الإغلاق في ألمانيا.

ومن المقرر أن تفتح مرافق أخرى أبوابها مجددا اليوم في بعض الولايات الألمانية، مثل أسواق الحدائق ومحلات الزهور وصالونات العناية بالقدم ومدارس القيادة.

وتم اتخاذ قرار إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر في جميع أنحاء ألمانيا في آخر اجتماع على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات في 10 فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تجتمع المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات بعد غد الأربعاء مجددا، لبحث سبل فتح مزيد من المرافق.

وقبل المشاورات يتزايد الضغط نحو إعادة الفتح مع زيادة الرغبة في مزيد من الحريات، إلا أن الخبراء يرون في الوقت نفسه بداية موجة ثالثة من الجائحة.

وارتفعت الأرقام الرئيسية لمعدل انتشار فيروس كورونا مرة أخرى منذ فترة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انتشار المزيد من أشكال الطفرات الأكثر عدوى.