الصحة: نصف مليون جرعة من لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا دخلت مصر اليوم

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه سيتم تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة مع نهاية الأسبوع الجاري، على أن يليهم كبار السن، ومن ثم باقي المواطنين.

وأضاف عيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن هناك ما يقرب من 500 ألف جرعة، من لقاحي «سينوفارم» الصيني وأسترازينيكا، دخلت مصر اليوم.

وذكر أن مصر ستتسلم 8.6 جرعة لقاح كورونا في غضون الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد دخول كميات كبيرة من لقاح كورونا إلى مصر، ليتم بدء فتح التسجيل للشعب على التوالي.

وذكر أن تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا يسير بشكل جيد، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، ليليهم أصحاب الأمراض المزمنة، ثم كبار السن، ومن بعدهم باقي المواطنين.