البر الرئيسي الصيني يسجل 19 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 19 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 89912 حالة، بينهم 210 مصابين لا يزالون يتلقون العلاج، أحدهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 85066، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بدون أعراض، جميعها قادمة من الخارج، ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.