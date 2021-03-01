الصحة: التطعيمات الروتينية لا تغني عن التطعيم بالحملة القومية ضد شلل الأطفال

الصحة: لدينا كميات كافية من التطعيمات الخاصة بشلل الأطفال

ناشد علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أولياء الأمور تطعيم أولادهم في الحملة القومية ضد شلل الأطفال، قائلًا: «التطعيمات الروتينية لا تغني عن التطعيم بالحملة القومية ضد شلل الأطفال».

وأضاف عيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن وزارة الصحة لديها كميات كافية من التطعيمات الخاصة بشلل الأطفال، مشيرًا إلى وجود فرق ثابتة وأخرى متحركة لتطعيم الأطفال في عموم الجمهورية.

وأوضح أن الفرق الثابتة موجودة في الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومواقع التجمعات السكانية، مضيفًا أن الفرق المتحركة تجوب عموم الجمهورية من شقة لأخرى، بهدف الوصول لجميع الأطفال المستهدف تطعيمهم في عموم الجمهورية.

وذكر أن الحملة القومية تستهدف تطعيم 16.7 مليون طفل ضد شلل الأطفال على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى إعداد 90 ألف شخص وتدريبهم جيدًا على عملية التطعيم، إضافة إلى الفرق الإشرافية على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات الصحية.

وأطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من مركز طبي أهالينا بمدينة السلام في محافظة القاهرة، والتي تستمر في الفترة من 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021، بالمجان للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأكدت زايد، نجاح مصر في الحصول على 38.2 مليون جرعة من طعم ("SABIN" أحادي التكافؤ) ضد مرض شلل الأطفال بالرغم من التحديات الحالية التي تواجهها بعض دول العالم في الحصول على هذا النوع من التطعيمات، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونسيف"، في إطار الحرص على استمرار مصر خالية من مرض شلل الأطفال.