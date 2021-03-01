مشاركة فريق التجديف بنادى اليخت بالإسكندرية في بطولة العالم

أقيمت بطولة العالم للتجديف، داخل الصالات بالأرجوميتر بنظام أون لاين، خلال الفترة من 23 : 27 فبراير 2021 بالمركز الأوليمبي بالمعادي، حيث شارك في البطولة 64 دولة على مستوي العالم بعدد 600 لاعب و لاعبة.



وحصلت لاعبة نادي اليخت المصري هاجر محمد الحريري على المركز الخامس في سباق خفيف الوزن سيدات على مستوي العالم، وذلك بعد تأهلها في البطولة الأفريقية و حصولها فيها على المركز الثالث والتي أقيمت أون لاين منذ شهرين.



وتعد هاجر أول لاعبة من نادي اليخت المصري تصل للعالمية في الارجوميتر بفضل مجهودها في التدريب ومدربها الكابتن أشرف القويضي، تحت إشراف الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري.