إيطاليا تعين مسؤولا جديدا لتسريع التطعيمات في البلاد

عين رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي مسؤولا جديدا لتنسيق عمل الحكومة بشأن جائحة فيروس كورونا حيث تسعى حكومته إلى تسريع وتيرة حملة التطعيم في البلاد.



وبحسب بيان نشره مكتب دراجي اليوم الاثنين ، سوف يحل الليفتنانت فرانشيسكو باولو فيجليولو محل دومينيكو أركوري ، رئيس وكالة نفيتاليا الحكومية .



وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تعرض أركوري ، الذي تم تعيينه في هذا المنصب من قبل رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي ، لانتقادات خلال الأشهر الماضية بسبب تعامله مع حملة التطعيم وتوزيع معدات الحماية.



وشهدت إيطاليا ارتفاعا مطردا في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الأسابيع الأخيرة ، وشددت الإجراءات في ميلانو وتورينو ومناطق أخرى لمواجهة تسارع الفيروس الذي تسببه السلالات المتحورة الجديدة.

وقفز عدد الحالات اليومية بنسبة 36٪ إلى 13114 أمس الاثنين مقارنة بأسبوع سابق ، حيث ارتفع معدل إيجابية الاختبار إلى 7ر7 ٪ ، وهى

أعلى مستوى منذ منتصف كانون ثان/يناير الماضي.



وأعطت إيطاليا 4ر4 مليون جرعة من اللقاحات حتى الآن ، وقامت بإعطاء 4ر1 مليون شخص الجرعة الثانية.