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واشنطن: هجمات الحوثيين ضد السعودية تهدد فرص الاستقرار باليمن

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 8:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 8:37 ص

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة هجمات الحوثيين على المراكز السكنية في المملكة العربية السعودية أمس الأول السبت.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الهجمات لا تهدد المدنيين الأبرياء فحسب، بل تهدد أيضا فرص السلام والاستقرار في اليمن.
وأضاف " ندعو الحوثيين إلى إنهاء هذه الهجمات المروعة والتواصل البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج بهدف تحقيق السلام والازدهار والأمن للشعب اليمني".
ونوه المتحدث إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بشراكتها طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية وبمساعدتها في الدفاع عن أراضيها في مواجهتها لهجمات الجماعات الموالية لإيران.

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