ألمانيا: حبس 8 أشخاص احتياطيا بعد حملة مداهمات لتيار النازيين الجدد

أعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة جيرا اليوم الاثنين عن إيداع ثمانية أشخاص الحبس الاحتياطي بعد حملة مداهمات واسعة النطاق نفذتها السلطات الألمانية بين أنصار تيار النازيين الجدد في عدة ولايات.

ويواجه هؤلاء الأشخاص وآخرون تهمة الإتجار المنظم بالمخدرات وغسل الأموال.

وأسفرت أعمال التفتيش التي نفذتها السلطات الألمانية يوم الجمعة الماضي في ولايات تورينجن وهيسن وسكسونيا آنهالت عن ضبط 27 حرزا بينها مخدرات وأسلحة و120 ألف يورو نقدي.

ومن المنتظر أن يحدد خبراء ما إذا كانت الأسلحة المضبوطة صالحة للاستخدام.

وتعد التحقيقات التي أسفرت عن القبض على عشرة أشخاص ضربة قوية لتيار النازيين الجدد في ولاية تورينجن، وقد جرت هذه التحقيقات عن طريق المكتب المحلي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) حول شبكة النازيين الجدد المعروفة باسم "اخوان تورينجن" والتي ينتمي إليها جماعتا "تورونن" و "جراده 20".

وأوضح المتحدث باسم الادعاء العام أن التحقيقات تبحث أيضا في إمكانية وجود اشتباه حول تشكيل منظمة إجرامية.