بلغاريا تسمح باعادة فتح المقاهي والمطاعم رغم زيادة الإصابات بكورونا

سمحت بلغاريا بإعادة فتح المقاهي والمطاعم، اليوم الاثنين، بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا على الرغم من تزايد أعداد الإصابات.



كان إعادة الافتتاح مصحوبا بقواعد إضافية للمساعدة في الحفاظ على سلامة المواطنين، على سبيل المثال تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على طاولة بستة أشخاص. ويجب على الموظفين ارتداء أقنعة تغطي أنوفهم وأفواههم.



كان رئيس الوزراء بويكو بوريسوف قد وعد منذ فترة طويلة بإعادة فتح قطاع التموين ، على الرغم من ارتفاع عدد الحالات.



وأمس الأحد، أعلنت بلغاريا، التي يبلغ عدد سكانها 9ر6 مليون نسمة، عن أكثر من 31 ألف حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا، بزيادة 4700 مقارنة بالعدد المسجل قبل أسبوع.



وتوفي أكثر من 10 آلاف شخص بسبب الفيروس منذ أن بدأ الوباء.



وفرضت الحكومة إغلاقًا في نهاية شهر نوفمبر الماضي، لكنها خففت من ذلك عدة مرات حيث تم بالفعل إعادة فتح المدارس ودور الحضانة ومراكز التسوق والصالات الرياضية ونوادي الرقص.