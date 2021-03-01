قال اللواء حسام مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن الطريق الدائري الأصعب في مصر، لافتًا إلى أن طوله 106 كم، ويربط أكثر ثلاث محافظات الأعلى كثافة سكانية، فضلًا عن أنه يضم 146 مدخلًا ومخرجًا.



وأضاف مصطفى، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن مشكلات تطوير الدائري تعلقت بوجود العشوائيات وحجم المرافق الكبيرة، مشيدًا بتعاون أجهزة الدولة في نقل مرافقها.



ونوه إلى أن كثافة السيارات من الأتوستوراد وحتى المريوطية تصل إلى 213 ألف سيارة يوميًا، معلقًا: «عرض الطريق لا يتحملها وكان لازم ناخد القرار بتوسيع الدائري».



ولفت رئيس هيئة الطرق إلى إنشاء طريق سطحي على الدائري يخدم الكيانات السكانية الموجودة، مؤكدًا أن إعادة تأهيل المطالع والمنازل بشكل محترم ضمن خطة التطوير.



وأشار إلى إزالة الميكروباصات والمواقف على الدائري ضمن خطة التطوير، واستبدالها بأتوبيس ترددي يجوب الدائري كله؛ تكون محطاته الرئيسية عند التقاطعات الرئيسية.



وأكد أن الدائري انضم لمجموعة الطرق الذكية الجاري تنفيذها الآن، مضيفًا أنه سيعتمد على نظام النقل الذكي «ITS»، الذي يؤدي إلى انضباط مروري ولا يسمح بالمخالفات.