العثور على سلحفاة نادرة مهددة بالانقراض مهشمة الرأس في الغردقة

عثر فريق من العاملين بأحد اللنشات السياحية بمدينة الغردقة، اليوم، على سلحفاة بحرية نادرة نافقة من النوع المهدد بالانقراض السلاحف الخضراء، «صقرية المنقار»، مهشمة الرأس.

من جهته، قال أحمد بيجو، مدرب وصاحب مركز الغطس، إنه فوجئ بسلحفاة نافقة تطفو سطح المياه، وتم انتشالها وإخطار جمعية المحافظة على البيئة لمعاينتها، ومعرفة سبب نفوقها.

وأشار محمود عبدالراضى دار، مدير فرع معهد علوم البحار بالغردقة، في تصريحات صحفية، إلى أنه يتم التنسيق مع محميات البحر الأحمر، وتشكيل فريق من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بواسطة ويتم فحص السلحفاة وعن ما إذا سيتم تحنيطها أو دفنها بمدفن صحي.

وتبين من معاينة السلحفاة، أنها أنثى من نوع السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض ويبلغ طولها 68 سم وعرض الدرقة 70 سم، وإنها في حالة تعفن شديد، كما أنها مصابة في الجمجمة إصابة مباشرة متعمدة بواسطة بندقية صيد، وتم قطع الجزء الخلفي للدرقة، ودفنها بالمدفن الصحي بالمعهد.