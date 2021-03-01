شكوك حول لحاق رباعي الإسماعيلي بمواجهة دجلة

ما زالت الشكوك قائمة حول إمكانية لحاق الرباعي أحمد مصطفى ومحمد عمار و عبد الله جمعة و محمد بيومي، بمواجهة الإسماعيلي ووادي دجلة المقبلة بسبب عدم اكتمال شفائهم حتى الآن.

ويخوض الرباعي تدريبات تأهيلية مكثفة بشكل يومي تحت قيادة و متابعة الجهاز الطبي الذي يسعى لسرعة تجهيز كافة المصابين حتى يمكن الفريق من الاستفادة بمجهودات كافة لاعبيه.

وفي نفس السياق، ما زال موقف عبد الرحمن مجدي جناح الفريق الدولي غامضًا من مواجهة وادي دجلة القادمة، حيث يرغب الجهاز الفني في عدم الاستعجال بقرار عودة اللاعب حتى لا تتفاقم إصابته من جديد كما حدث في وقتٕ سابق.