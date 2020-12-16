طوكيو تسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 111 ألفا و797 حالة.

وتخطط الحكومة اليابانية لبدء تطعيم الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر- وهم حوالي 36 مليون شخص - ضد فيروس كورونا في 12 أبريل المقبل، ومن المقرر انطلاق حملة تطعيم كبار السن في اليابان على نطاق صغير؛ للعمل على حل أي مشكلات فنية أو آخرى تتعلق بعملية التوزيع، وذلك قبل تكثيف التطعيمات على مستوى البلاد اعتبارا من 26 أبريل القادم.