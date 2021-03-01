الصومال يعلن فرض ارتداء كمامات وسط ارتفاع إصابات كورونا

أعلن عمدة العاصمة الصومالية مقديشيو عمر محمود محمد فينيش، اليوم الاثنين، أن ارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة صار إلزاميا في ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والوفيات الناجمة عنه.

وقال فينيش، في بيان أورده راديو (شابيلي) الصومالي، إنه "تم إصدار توجيهات لجميع الأعمال التجارية كالمحال والمطاعم والبنوك ومقدمي الخدمات بعدم السماح للأشخاص بدخول أماكن عملهم حال عدم ارتدائهم كمامات الوجه".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض ارتداء الكمامات في الصومال منذ اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مارس من العام الماضي.

كانت وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكار حذرت، في وقت سابق اليوم، من خطورة وضع الوباء في البلاد، داعية إلى الالتزام الصارم بالتدابير الصحية في مكافحة الفيروس.

وقالت في بيان إن "الوضع خطير، ولكننا واثقون من أنه مع طرح اللقاحات في المستقبل القريب سنتمكن من إدارة الموجة الثانية."

تجدر الإشارة إلى أن الصومال سجل 8 حالات وفاة ناجمة عن الفيروس و266 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس حتى الآن إلى 7 آلاف و257 إصابة، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة 239 حالة، وتعافى 3 آلاف و808 أشخاص من الفيروس.