القبض على رئيس برشلونة السابق

ألقت السلطات الإسبانية القبض على جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة الإسباني السابق، وعدد من المسئولين السابقين في النادي صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية :"اعتقل الرئيس السابق والرئيس التنفيذي لنادي برشلونة ورئيس الخدمات القانونية بالنادي حسب وسائل إعلامية مختلفة".

وأشارت الصحيفة إلى أن شرطة إقليم كتالونيا قامت صباح يوم الاثنين بالتحقيق في قضية تتهم إدارة برشلونة السابقة بالفساد بسبب ملف التعاقد مع شبكات اجتماعية تتولى الهجوم على بعض معارضي مجلس الإدارة.

وأفادت إذاعة كادينا سير أنه تم القبض على جوزيب ماريا بارتوميو وأوسكار جراو ورومان جوميز بونتي وخاومي ماسفرير، أعضاء مجلس إدارة النادي سابقًا وكذلك الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة والمسؤول عن الخدمات القانونية.

كما نشرت شبكة بي إن سبورتس على لسان مراسلها في كتالونيا :"إلقاء القبض على رئيس نادي برشلونة السابق ماريا بارتوميو في إطار قضية مواقع التواصل الاجتماعي"، قبل أن تضيف :"إلقاء القبض على المدير العام لنادي برشلونة أوسكار جراو ومحامي النادي جوميز بونتي في إطار القضية نفسها".