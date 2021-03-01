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بعد قليل .. إعلان جوائز جولدن جلوب في حفل افتراضي وخالي سياسياً

نوران عرفة
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 3:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 3:12 ص

لحظات قليلة تفصلنا عن الحفل الإفتراضي الأول لجوائز "جولدن جلوب ٢٠٢١" في دورته الـ 78، والمقرر إذاعته على شبكة "NBC" و "Dubai On" من مواقع مختلفة؛ حيث تستعد كل من الممثلة الكوميدية تينا فاي، من قاعة "رينبو" بولاية نيويورك، بالتعاون مع إيمي بولر، من فندق "بيفرلي هيلز"، وهو المقر الرئيسي للحفل السنوي في لوس أنجلوس؛ لتقديمه من أماكن متفرقة ضمن الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا العالمية، التي تسببت أيضا في إلغاء العشاء السنوي الفندقي للنجوم.

ويستعد النجوم المرشحين للفوز بالجوائز؛ لحفل جولدن جلوب من خلال مشاركة إطلالتهم من منازلهم، نظراً لإقصاء السجادة الحمراء التي حاولوا خلقها تباعدياً، ومن المقرر أن تسلم الجوائز إلى منازل النجوم في إجراءات احترازية مشددة، بينما يجري بعدهم اللقاءات عن بُعد، ويشارك في تقديم الحفل إلى جانب تينا فاي وإيمي بولر نخبة كبيرة من نجوم هوليوود أبرزهم، خواكين فينيكس، ساندرا أوه، مارجوت روبي، رينيه زيلويجر، لورا ديرن، تراسي مورجان، سلمى حايك.

كما وقع الاختيار على ساتشل وجاكسون لي، أبناء الممثل والمخرج العالمي سبايك لي، ليكونا سفيرين لرابطة هوليوود للصحافة الأجنبية المسئولة عن تنظيم الحفل، وهما أول شقيقين من ذوي البشرة السمراء يعملان لصالح الرابطة منذ تأسيسها.

وأعلن مقدمو حفل جوائز جولدن جلوب 2021، تينا فاي وإيمي بولر، أن الحفل مختلف هذا العام تحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ويخلو من الطابع السياسي، وخاصة بعد إنتهاء فترة رئاسة دونالد ترامب وكراهية نجوم هوليوود له ولإدارته.

وتضم قائمة الأعمال المُرشحة للفوز منافسة قوية بين المخرجين الكبار، وتربع الأعمال النسائية لأول مرة على عرض قائمة المخرجات، وتتضمن قائمة الأفلام "مانك" الأكثر ترشحا بين الأعمال السينمائية، إلى جانب استحواذ "نتفليكس" على فئتي الأعمال التلفزيونية والسينمائية وحصدها 42 ترشيحاً، فيما يشهد الحفل ترشيح الراحل تشادويك بوسمان لأول جائزة جولدن جلوب بعد وفاته.

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