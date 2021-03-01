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تدريبات قاسية للفنان أحمد صلاح حسني مع نور خطاب في الجيم

أحمد صلاح حسني في الجيم
أحمد صلاح حسني في الجيم

نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 6:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 6:19 ص

يحرص الفنان أحمد صلاح حسني، على الذهاب لصالة التدريبات الرياضية يوميا للحفاظ على لياقته البدنية، التي تساعده على الظهور بشكل جيد في أدوار الحركة.

وتداول البعض فيديو، يظهر فيه "حسني" وهو يخضع للتدريبات تحت إشراف مدرب اللياقة البندية ومقدم البرامج الرياضية الكابتن نور خطاب، مؤكدا على أنه أثناء ساعات الراحة من تصوير أعماله الفنية يفضل الذهاب إلي "الجيم" لممارسة الرياضة، وقد يصل الأمر إلى التدريب مرتين يوميا.

يذكر أن أحمد صلاح حسني، لاعب كرة قدم سابق، يعتبر أول لاعب مصري يحصل على بطولة أوروبية مع نادي شتوتجارت الألماني عام 2000، وهي بطولة كأس "الإنتر توتو"، قبل أن يعتزل كرة القدم ويتجه للتمثيل، والتلحين.

 

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