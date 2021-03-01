قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تزاحم الطلاب أمام الجامعة، أغلبها مصور في محطة المترو التي تصل بين البوابة والمحطة، لافتًا إلى استقبال الطلاب بالحرم منذ السابعة صباحًا لمنع أي نوع من التكدس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن عدد بوابات الدخول إلى الجامعة 24، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على تحقيق التباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف بين الطلاب قبل الدخول إليها.

ولفت إلى أن الجامعة شهدت كثافة في دخول الطلاب إليها من التاسعة وحتى العاشرة صباحًا، أول أمس السبت، مناشدًا الطلاب الحضور إلى الجامعة في وقت باكر؛ للوصول إلى الكلية بهدوء وإحداث انضباط كامل في اللجان.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الإجراءات الاحترازية المطبقة ليست طبية فقط، وإنما شملت إغلاق الكافيتريات لمنع التجمعات، مشيدًا بدور اتحاد الطلبة في توجيه زملائهم والتشديد على الالتزام بالإجراءات ضمن مبادرة «صحتك تهمنا».

وذكر أن الجامعة تتيح مدة خمس دقائق بين اللجنة والأخرى لتحقيق السلاسة في الخروج، معقبًا على تعليقات الطلاب حول الذهاب إلى الجامعة بعد صلاة الفجر: «أنا بصلي الفجر وألبس وأنزل الجامعة وأقف على البوابة لاستقبالهم».