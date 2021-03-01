أشرف زكي ونهال عنبر يحضران صلاة الجنازة على يوسف شعبان

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وارى جثمان الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان، الثرى، منذ قليل، بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل بعد صلاة الظهر بمقابر العائلة في مدينة 6 أكتوبر.

وحضر صلاة الجنازة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانان نهال عنبر ومنير مكرم أعضاء مجلس النقابة.

وشيع الجثمان في العاشرة من صباح اليوم من مستشفى العجوزة.

وحضر إلى المستشفى أسرة الفنان الراحل وعدد من الفنانين هم نهال عنبر ومنير مراد وياسر صادق، إلى مستشفى العجوزة لتشييع جثمان الفنان الراحل.

وتوفي الفنان القدير يوسف شعبان أمس الأحد عن عمر يناهز الـ89 عاما بعد صراع دام أسبوعا مع فيروس كورونا، وذلك حسبما أعلنت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها.