طلبت مجموعة أيه.إم.إم.بي هولدنجز المصرفية الماليزية، وقف تداول سهمها في بورصة كوالالمبور لمدة يومين، بعد إعلان المجموعة أنها ستتكبد خسائر في أعقاب التسوية التي توصلت إليها مع الحكومة الماليزية لغلق ملف قضية تورط المجموعة في فضيحة فساد صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي 1 إم.دي.بي مقابل سداد غرامة تبلغ 83ر2 مليار رينجت "699 مليون دولار".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المجموعة المصرفية الماليزية كان لديها حسابات مصرفية خاصة برئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق المتهم الرئيسي في فضيحة فساد صندوق الاستثمار الحكومي.

وقالت مجموعة "أيه.إم.إم.بي" إن التسوية التي توصلت إليها مع السلطات ستؤثر سلبا على نتائجها المالية خلال العام المالي الذي ينتهي يوم 31 مارس الحالي.

وأضافت أنها ستخصص مبالغ لسداد التسوية خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، وهو ما يعني تسجيل المجموعة خسائر تشغيل وعدم صرف توزيعات نقدية للمساهمين عن العام المالي الحالي.

كانت وزارة المالية الماليزية قد ذكرت في بيان يوم الجمعة الماضي أن التسوية تشمل كل الدعاوى والأعمال ذات الصلة بتورط "أيه.إم بنك جروب" في فضيحة صندوق الاستثمار، في إشارة إلى بنك تابع لمجموعة أيه.إم.إم.بي هولدنجز.

ولم تشر التسوية بشكل محدد إلى المخالفات التي ارتكبها البنك الماليزي في فضيحة فساد صندوق الاستثمار.

يذكر أن صندوق الاستثمار الماليزي السيادي "1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد" (1إم.دي.بي) تأسس عام 2009 بهدف دعم الاقتصاد الماليزي لكن مسؤولين سابقين في الحكومة الماليزية ومستشارين مشكوك فيهم اختلسوا أغلب أموال الصندوق بمساعدة عدد من البنوك والمؤسسات المالية الماليزية والأجنبية.

وخضعت فضيحة الصندوق الماليزي لتحقيق دولي خاص بالفساد في دول مثل سنغافورة وهونج كونج وسويسرا والولايات المتحدة بسبب شكوك بأن 5ر4 مليار دولار من المال العام قد اختلسها مسؤولون ماليزيون رفيعو المستوى من بينهم رئيس الوزراء السابق وأقرب مساعديه.