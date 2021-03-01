تموين الإسكندرية تضبط مخبز بلدى بحيازته 139 بطاقة تموينية للتربح بأموال الدعم

تمكنت ادارة تموين برج العرب بالإسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الادارة، أمس الأحد، من ضبط مخبز بلدى بحيازته تجميع 139 بطاقة تموينية ذكية، بمنطقة برج العرب الجديدة، بغرض التربح والاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لأصحاب هذه البطاقات من المواطنين المستحقين للدعم.

جاء ذلك خلال الحملات التى شنتها الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين، وتنفيذًا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة حفاظا على حقوق المواطنين فى أموال الدعم المقدمة من قبل الدولة.

وقد تم التحفظ علي البطاقات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة؛ للعرض على وكيل النائب العام.