شابة متهمة بدعم داعش تؤكد براءتها أمام محكمة نرويجية

أكدت متهمة براءتها من اتهامات دعمها لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، وذلك بعد مرور أكثر من عام على إعادتها من سوريا إلى النرويج، بحسب ما ورد في تقارير إخبارية اليوم الاثنين.



وزعم الادعاء أن المتهمة، التي تزوجت من ثلاثة مسلحين أجانب في سورية خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019، مكنت أزواجها من القتال في صفوف عناصر تنظيم الدولة الاسلامية، من خلال رعايتها للأطفال والقيام بأعمال المنزل.



وقال ممثل الإدعاء، جير إيفانجر، أمام محكمة أوسلو الجزئية، إن "الأمهات داعمات لا يقدرن بثمن".



وقالت المتهمة إنها احتُجزت رغما عنها. كما يشتبه في أنها حاولت تجنيد نساء أخريات للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.



وفي حال إدانتها، فإنه من المحتمل أن تواجه الشابة /30 عاما/ عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أعوام.