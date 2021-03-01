البيت الفني للمسرح ينعى أحلام الجريتلي

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلي، والتي وافتها المنية، تاركة رصيدا من الأدوار ستظل باقية في أذهان جمهورها، فهي ابنة فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، من أشهر أعمالها بالسينما والدراما أدوارها في حارة اليهود، واحد صحيح، ساعة ونص، سوق العصر، الفتح المبين، بوابة الحلواني، خالتي صفية والدير، ليالي الحلمية، وغيرها، أما الأعمال المسرحية فمنها العسل عسل والبصل بصل، القاهرة ٨٠، الراجل اللي أكل الوزة، سجن النسا، بيت العوانس، ماكبث وغيرها من العروض المسرحية، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.