دايملر وفولفو تؤسسان شركة مشتركة لتطوير محركات خلايا الوقود

أعلنت شركتا دايملر الألمانية وفولفو السويدية للشاحنات اليوم الاثنين تأسيس شركة مشتركة لتطوير محركات خلايا الوقود للشاحنات الثقيلة.



وكان قد تم الإعلان في العام الماضي عن الشركة التي ستحمل اسم "سيلسنتريك".



ومن أجل هذه الشركة، كانت فولفو قد دفعت نحو 600 مليون يورو لشراء 50% من اسهم شركة (دايملر تراك فول سيل) التي دمجت فيها دايملر للشاحنات كل أنشطتها المتعلقة بخلايا الوقود.



وتسعى فولفو ودايملر إلى تطوير أنظمة خلايا وقود يمكنها البدء في الإنتاج في النصف الثاني من العقد الحالي.



وستبقي الشركتان على التنافس في كل المجالات الأخرى.



وكانت الشركتان أعلنتا في أبريل 2020 عن خطط مشروعهما المشترك ووقعت الشركتان في نوفمبر الماضي على اتفاق ملزم.