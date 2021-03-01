انطلاق المرحلة الثانية من اختبارات «ابدأ حلمك» بمسرح الإسكندرية غدا

تبدأ من غدٍ الإثنين بفرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح التصفيات النهائية من ورشة "ابدأ حلمك" المجانية بالإسكندرية، حتى الخميس الموافق ٤ مارس على مسرح بيرم التونسي، وذلك برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وضمن خطة الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح للتوسع بالورش الفنية بالمحافظات، وبتعاون مشترك بين فرقتي مسرح الشباب تحت إدارة المخرج عادل حسان ومسرح الإسكندرية تحت إدارة الفنان محمد مرسي.

يذكر أن التصفيات النهائية من ورشة ابدأ حلمك تبدأ من غد الاثنين الموافق ١ مارس في الساعة الرابعة عصرًا والثلاثاء في فترتين الساعة الرابعة عصرا و السادسة مساءً و يوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا ليتم اعلان الأسماء النهائية المشتركة في ورشة ابدأ حلمك ، وذلك بمقر فرقة مسرح الاسكندرية بمسرح بيرم التونسي الشاطبي.

ورشة "ابدأ حلمك" المجانية تقدم للمرحلة الأولى من اختباراتها في ورشة التمثيل ٣٧٥ متقدم ، تأهل منهم ١١٠ متقدم، أما في ورشة الإخراج تقدم ١٥ متقدم ، تأهل منهم للورشة ١٠ متقدمين ، تهدف لإعداد الممثل الشامل و تطوير مهارات الإخراج المسرحي للشباب من أبناء مدينة الإسكندرية، فورشة التمثيل تستمر ستة أشهر يتم التدريب خلالها علي فنون التمثيل والأداء وتعليم المشاركين مهارات الارتجال ، الكتابة ، الأداء الصوتي والغناء المسرحي بجانب الرقص والأداء الحركي، بدراسة متواصلة تنتهي بتقديم عرض مسرحي كبير، بجانب ورشة الإخراج وتتمثل في تطوير مهارات الإخراج المسرحي من خلال محاضرات خاصة في الإخراج تنتهي بتقديم مشروعات تخرج قصيرة من إخراجه بإشراف المخرج محمد مرسي مدير فرقة الاسكندرية.

يشارك في التدريب ضمن برنامج ورشة " ابدأ حلمك " مجموعة من أهم المتخصصين في فنون الأداء، في التمثيل الفنان إسلام عبد الشفيع ،في الدراما الكاتب سامح عثمان، في الرقص والأداء الحركي الفنان محمد ميزو، في الأداء الصوتي والغناء د. محمد حسني.