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شوبير يكشف عن رئيس الكاف الجديد

محمد الهادي
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 6:49 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 6:52 م

كشف أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الجديد.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "كده أقدر أقولكم أن يوم السبت في اجتماع في نواكشوط موريتانيا سيتم تزكية الجنوب افريقي (باتريس موتسيبي) رئيسًا للكاف".

وأضاف: "وبعد نجاحه سيتم تعيين ثلاثة نواب له منهم احمد ولد يحيى وسنجور السنغالي ورئيس اتحاد جيبوتي".

 

وتابع شوبير في تغريدة أخرى: "كمان نهائيا ضمن هاني أبوريده وفوزي لقجع النجاح بما يشبه التزكيه في المكتب التنفيذي للفيفا".


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