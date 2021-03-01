شوبير يكشف عن رئيس الكاف الجديد

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كشف أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الجديد.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "كده أقدر أقولكم أن يوم السبت في اجتماع في نواكشوط موريتانيا سيتم تزكية الجنوب افريقي (باتريس موتسيبي) رئيسًا للكاف".

وأضاف: "وبعد نجاحه سيتم تعيين ثلاثة نواب له منهم احمد ولد يحيى وسنجور السنغالي ورئيس اتحاد جيبوتي".

كده اقدر اقولكم ان يوم السبت في اجتماع في نواكشوط موريتانيا سيتم تزكية الجنوب افريقي رئيسا للكاف وبعد نجاحه سيتم تعيين ثلاثة نواب له منهم احمد ولد يحيى وسنجور السنغالي ورئيس اتحاد جيبوتي — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 1, 2021

وتابع شوبير في تغريدة أخرى: "كمان نهائيا ضمن هاني أبوريده وفوزي لقجع النجاح بما يشبه التزكيه في المكتب التنفيذي للفيفا".