سرت الليبية ترحب بعقد جلسات مجلس النواب بالمدينة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطني

نظم أهالي سرت، أمس الأحد، وقفة تضامنية أمام مجمع القاعات، ترحيبا بانعقاد جلسات مجلس النواب بالمدينة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم أنه شارك في الوقفة الترحيبية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية سرت، ورئيس وعدد من أعضاء مجلس الحكماء وعدد من مدراء القطاعات والمؤسسات والأجهزة الخدمية بالبلدية.

وأبدى المشاركون في الوقفة خلال بيان أصدروه ترحيبهم بعقد جلسات منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت، واستعدادها لاستضافة الجلسة كونها تتوسط بموقعها الجغرافي الدولة الليبية ليجعلها نقطة التقاء لكل الليبين، ولتوفر كافة المقومات الأساسية المتمثلة في مجمع القاعات الكبرى وما يحتويه من إمكانيات حديثة مما يسهم في إنجاح وإظهار هذا الملتقى بما يليق وعظمة هذه المناسبة التي تعتبر مفصل هام في تكوين الدولة الليبية.