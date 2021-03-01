رئيس جامعة حلوان: المرحلة الثانية من صحتك تهمنا تستهدف التوعية بمخاطر التدخين

أشاد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بدور مبادرة «صحتك تهمنا» في توعية الطلاب والتزامهم بالإجراءات الاحترازية أثناء تواجدهم داخل الحرم الجامعي، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة ستتعلق بالتوعية بمخاطر التدخين وأضراره.



وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن المرحلة الثانية بإعلان جامعة حلوان خالية من التدخين، تبدأ ببداية الفصل الدراسي الثاني، وبعد انتهاء امتحانات الفصل الأول.



ولفت إلى أن المبادرة انطلقت يوم 20 فبراير وبالاستعانة باتحاد الطلاب في التنظيم والتوعية، موضحًا أن دورهم مرتبط بالمساعدة في تنظيم دخول الطلبة إلى اللجان، والتوعية بالإجراءات الاحترازية، والإشراك في تطبيقها.



وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن انتقال النصيحة من الطالب إلى زميله تؤدي إلى نوع من الإقناع الصحي، قائلًا إن المشاركين بالمبادرة بادروا وصمموا ملصقات توعية تعلق في الأماكن التي يرتادها الطلاب.