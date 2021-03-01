 متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يستقبل أولى رحلات السياحة الأثرية - بوابة الشروق
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متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يستقبل أولى رحلات السياحة الأثرية

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 5:37 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 5:39 م

استقبل متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، أولى رحلات السياحة الأثرية التبادلية بين المحافظات، والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة الداخلية تحت عنوان "أعرف بلدك" لمجموعة من طلبة شباب الجامعة بالقاهرة.

وصاحبت الجولة الإرشادية إيمان محمد أخصائية سياحة بمكتب هيئة تنشيط السياحة بميناء الإسكندرية، وشرحت لهم خلال تلك الجولة داخل المتحف مروة ربيع أمين بالمتحف.

وأبدى الشباب إعجابهم الشديد بالطراز المعماري الخاص بالقصر، وانبهارهم بمقتنياته الفريدة، وحرصوا على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية في نهاية الجولة.

وحرص الجميع على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك من خلال ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات الآمنة هم من خلال التباعد الاجتماعي.

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